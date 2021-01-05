Спорт

Результативные действия Михайлюка не помогли “Детройту” победить в поединке НБА

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Результативные действия Михайлюка не помогли "Детройту" победить в поединке НБА

Святослав Михайлюк

“Детройт Пистонс” украинца Святослава Михайлюка провел выездной поединок в НБА с “Милуоки Бакс”, передает

Украинец вышел со скамейки запасных и забил ряд штрафных, а также реализовал дальнюю попытку из угла площадки. После большого перерыва Михайлюк забил еще два дальних броска, но его коллектив уступил 115:125.

В общем украинец получил 30 минут игрового времени, набрал 13 очков (3/5 трехочковых, 0/1 двухочковых и 4 из 4 штранфих), сделал 3 подбора (1 в атаке), 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Заметим, что в другой игре украинец Алексей Лень сыграл 9 минут за “Торонто”, которое уступило “Бостону” 114:126. Лень не набрал ни одного очка (0/1 двухочковых), сделал 2 подбора в защите и 1 передачу.

Как сообщалось ранее в  экс-баскетболист сборной Украины Джетер стал игроком БК “Днепр”.

По материалам: УНН

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