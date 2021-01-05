Месячный запрет: в Великобритании перестанут проводить боксерские поединки

Британская комиссия по вопросам бокса (BBBoC) приняла решение об отмене и переносе боксерских поединков в январе 2021-го года, сообщает со ссылкой на “BBBoC”.

Увеличение количества инфицированных коронавирусом и распространения нового штамма COVID-19 в Великобритании — именно это стало причиной для запрета проведения боксерских поединков.

Таким образом, как минимум до конца января 2021 года боксерские поединки в Великобритании точно не будут проводиться. Решение поо боям, которые должны пройти в феврале, в будущем будет принимать медицинская комиссия.

Стоит отметить, что пришлось перенести на неопределенный срок как минимум два чемпионских боя: поединок между Каримом Герфи и Ли МакГрегором, который должен был пройти 22-го января (боксеры должны драться за титул “European Boxing Union” в легком весе), и бой между Давидом Аванесян и Джошом Келли (на кону — титул “European Boxing Union” в полусреднем весе).

Напомним, что в Румынии, Греции, Грузии, Чили, США, Индии, Швеция, Испания зафиксировали случаи нового штамма коронавируса.

По материалам: УНН