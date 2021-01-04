США и Канада стали заключительными полуфиналистами молодежного чемпионата мира по хоккею

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе “Роджерс Плейс” состоялись заключительные поединки в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею, передает

Сборная Канады игроков до 20 лет продолжила доминировать на чемпионате и в поединке против сверстников из Чехии – 3:0. Шайбы забрасывали Козенс, Байрам, Макмайкл.

Эта победа стала для “кленовых” 5-й подряд на данном турнире.

Также сборная США не имела должного сопротивления в игре со словаками – 5:2. В составе Соединенных Штатов забили Артур Калыев, Джон Фариначчи (дубль), Коул Кофилд и Мэттью Бенирс.

Отметим, что в полуфинале американская сборная будет противостоять Финляндии, а Канада встретится с Россией.

По материалам: УНН