“Милан” в игре в меньшинстве продолжил победную серию в Серии А

Завершился матч 15-го тура чемпионата Италии между “Беневенто” и претендентом на Скудетто “Миланом”, передает со ссылкой на сайт “Россонери”.

Гости победили со счетом 2:0. По миланцев на 15 минуте ударом с пенальти отличился Кэсси, а точку в игре поставил Леау на 49 минуте.

Примечательно, что с 33 минуты “Милан” выступал в меньшинстве после удаления Тонала.

Стоит отметить, что “Милан” набрал 37 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. “Беневенто” (18) занимает десятое место. На одно очко от лидера отстает миланский “Интер” (36).

По материалам: УНН