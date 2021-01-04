Форвардом сборной Украины заинтересовался ФК “Рома”

Нападающий “Гента” и сборной Украины по футболу Роман Яремчук может сменить клубную прописку, передает со ссылкой на “Voetbal24”.

Источник утверждает, что итальянская “Рома” желает подписать Яремчука уже в январе. Трансфер оценивается в 12 млн. евро.

Отмечается, что по предварительной информации боссы бельгийского клуба готовы принять от иностранного клуба предложение, от которого нельзя отказаться. Сам 25-летний украинец все еще хочет покинуть клуб.

Заметим, что в нынешней кампании Яремчук забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах.

По материалам: УНН