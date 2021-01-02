Украинский вратарь принял участие в победной игре “Аль-Фатеха” в чемпионате Саудовской Аравии

Украинский вратарь “Аль-Фатеха” Максим Коваль принял участие в поединке 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии против “Дамака”, передает

Коваль провел полный матч в рамке ворот и пропустил лишь однажды – на пятьдесят четвёртой минуте. Тогда украинец грудью справился с первым ударом соперника, но на добивании полевой футболист был точным. Однако игра завершилась в пользу команды Коваля – 2:1.

“Аль-Фатех” набрал 16 очков и находится на седьмо1 позиции, до зоны попадания в азиатскую Лигу чемпионов их отделяет лишь три балла.

Отметим, в этом сезоне Коваль провел 10 матчей за свой клуб, пропустив 17 голов и один раз сохранив свои ворота сухими. За “Аль-Фатех” украинец выступает с лета 2018-го года.

Напомним, в 2019-м украинца признали лучшим вратарем сезона чемпионата Саудовской Аравии.

По материалам: УНН