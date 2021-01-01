Украинский футболист “Шахтера” заинтересовал миланский “Интер”

Издание “Calciomercato” сообщило, что вратарь “Шахтера” Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Гранди итальянского футбола – миланском “Интере”, передает .

Миланский “Интер” находится в поисках преемника для своего основного вратаря Самира Хандановича. В состоянии “нерадзурри” понимают, что 36-летний словенец вскоре вынужден будет попрощаться с большим футболом, который в последнее время начал регрессировать.

Зато страж ворот “Шахтера” Анатолий Трубин поразил селекционеров и руководство “нерадзурри” своей игрой в очных дуэлях “горняков” в Лиге чемпионов против миланцев. Оба поединка тогда при участии Трубина завершились ничьими 0:0.

Отмечается, что Трубин не является фаворитом на место основного вратаря итальянцев. Таким скаутам “нерадзурри” видится 26-летний кипер “Удинезе” Хуан Муссо. Однако за аргентинца “зебры” хотят выручить больше 30 млн. евро.

Добавим, в активе 19-летнего украинского голкипера 13 проведенных поединков и 15 пропущенных мячей в них.

По материалам: УНН