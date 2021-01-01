Наставник “Зари” признан лучшим тренером года в Украине

Всеукраинское объединение тренеров по футболу выбрало лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2020 года, передает со ссылкой на сайт ВОТФ.

Четвертый год подряд Объединение определяло лучшего тренера УПЛ по средним оценкам тур за туром. По итогам 2020 года лучшим со средним показателем 4,38 оказался Виктор Анатольевич Скрипник — главный тренер луганской “Зари”.

В этом году “Заря” ушла на зимний перерыв в пятерке лучших с шансами на медальную борьбу, завоевала бронзовые медали по итогам сезона 2019/20 и завоевала шесть очков в сложной группе Лиги Европы.

Кроме того, шесть раз по ходу сезона Скрипник признавался Объединением лучшим y “Favbet Лиге” по итогам туров.

Добавим, лауреатами номинации Лучшему тренеру УПЛ становились: в 2017 году — Роман Санжар (“Олимпик” из Донецка), в 2018 году — Владимир Шаран (ФК “Александрия”), в 2019 году — Александр Рябоконь (“Десна” из Чернигова).

По материалам: УНН