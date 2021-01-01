Спорт

Дебютный гол украинца принес победу бельгийскому клубу

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Дебютный гол украинца принес победу бельгийскому клубу

Представитель украинского футбола Марьян Швед стал героем поединка 19 тура чемпионата Бельгии, передает .

“Мехелен” в домашней игре противостоял ФК “Мускрон” и счет до 83 минуты был ничейным 1:1. Наш земляк принял мяч грудью в чужой штрафной, убрал соперника и третьим касанием пробил под перекладину — 2:1.

Отметим, что до этого в текущем сезоне Швед в сумме сыграл 65 минут игрового времени в четырех матчах. Этот гол оказался для Шведа дебютным за “Мехелен” и первым за последние 17 месяцев.

Также добавим, права на полузащитника принадлежат шотландскому “Селтику”, в “Мехелене” он играет на правах аренды.

По материалам: УНН

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