Будущий соперник “Динамо” в ЛЕ получил разгромный выигрыш в Бельгии

Бельгийский ФК “Брюгге” получил выигрыш в домашней баталии 19-го тура середняка первенства “Эйпен” со счетом 3:0, передает .

21-летний нидерландский нападающий Ноа Ланг оформил дубль, а точку в игре поставил нигериец Окереке — 3:0.

Лидер победителей полузащитник Ванакен получил удаление на 79 минуте.

Примечательно, что украинский защитник “Брюгге” Эдуард Соболь попал в заявку, но на поле так и не появился.

Заметим, победа позволила команде Соболя набрать 39 очков и закрепиться на вершине турнирной таблицы.

Добавим, 18 февраля “Динамо” примет “Брюгге” в матче 1/16 финала Лиги Европы.

По материалам: УНН