Соперник “Шахтера” по Лиге Европы уволил тренера

Оппонент донецкого Шахтера в 1/16 Лиги Европы — “Маккаби” Тель-Авив объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Гиоргосом Донисом и его штабом, сообщает со ссылкой на пресс-службу израильской команды.

О причинах такого решения боссы “Маккаби” не сообщают.

Командой пока будет руководить Патрик ван Леувен, ранее работавший директором академии “Шахтера”.

Отметим, что “Маккаби” идет на 3-м месте в чемпионате Израиля, отставая от лидера “Маккаби” Хайфа на 8 очков.

Добавим, матчи Лиги Европы “Шахтер” — “Маккаби” пройдут 18 и 25 февраля.

По материалам: УНН