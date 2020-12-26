Спорт

Соперник “Шахтера” по Лиге Европы уволил тренера

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Соперник "Шахтера" по Лиге Европы уволил тренера

Оппонент донецкого Шахтера в 1/16 Лиги Европы — “Маккаби” Тель-Авив объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Гиоргосом Донисом и его штабом, сообщает со ссылкой на пресс-службу израильской команды.

О причинах такого решения боссы “Маккаби” не сообщают.

Командой пока будет руководить Патрик ван Леувен, ранее работавший директором академии “Шахтера”.

Отметим, что “Маккаби” идет на 3-м месте в чемпионате Израиля, отставая от лидера “Маккаби” Хайфа на 8 очков.

Добавим, матчи Лиги Европы “Шахтер” — “Маккаби” пройдут 18 и 25 февраля.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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