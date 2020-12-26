Спорт

Определился обладатель Кубка Украины по футзалу среди женских команд

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Определился обладатель Кубка Украины по футзалу среди женских команд

В финальном противостоянии Кубка Украины по футзалу среди женских команд столичная “Кобра-НПУ” в двухматчевой дуэли победила “IMS-НУХТ”, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Первый поединок заключительного раунда прошел 19 декабря на паркете спорткомплекса “НПУ”. Номинальные хозяйки одержали победу со счетом 4:2, хотя и уступали по ходу в два мяча.

Теперь на паркете спорткомплекса “НУХТ” состоялся ответный матч. “IMS-НУХТ” вновь имел преимущество в два гола, однако еще в первом тайме гости сравняли счет. Во второй половине встречи команды забили еще по разу, поэтому игра завершилась вничью.

По итогам двух поединков победила “Кобра-НПУ”, которая завоевала Кубок Украины впервые в своей истории.

Отметим, что в прошлом году “Кобра-НПУ”, которая тогда называлась “Будстар-НПУ”, в кубковом финале уступила “Ладомиру” из Владимира-Волынского.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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