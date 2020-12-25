Спорт

Ведущие боксеры Украины опустились в топ-10 мирового рейтинга

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

Ведущие боксеры Украины опустились в топ-10 мирового рейтинга

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик удержались в лучшей десятке престижного рейтинга топ-боксеров мира независимо от весовой категории по версии “ESPN”, передает

Ломаченко (14-2, 10 КО) и Усик (17-0, 13 КО) заняли 7 и 8 места соответственно. В предыдущем рейтинге украинцы занимали 6 и 7 места.

Лидером генерации оказался полусредневес Теренс Кроуфорд, за ним идет Сауль Альварес из Мексики и Наоя Инуэ.

Напомним, что было названо двух лучших боксеров года по версии “The Ring”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Киеве фиксируют жуткое ухудшение статистики коронавируса

1 час ago

СБУ разоблачила группу фальшивомонетчиков. Сумма убытков почти 20 миллионов (фото)

1 час ago

На астероиде Рюгу «Хаябуса-2» нашел гравийный материал

2 часа ago

Зеленский говорит, что будет вакцинироваться за свой счет

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button