Спорт

Ребров оценил годовой выступление “Ференцвароша”

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Ребров оценил годовой выступление "Ференцвароша"

Украинский наставник венгерского “Ференцвароша” Сергей Ребров остался доволен работой венгерского “Ференцвароша” по итогам 2020 года, передает со ссылкой на сайт клуба.

Ребров считает, что венгерский клуб вырос за этот календарный год.

“Я уверен, игроки и фанаты „Ференцвароша“ запомнят наши успехи в уходящем году. Важнейшим стал матч против Мольде в квалификации Лиги чемпионов. Благодаря победе мы вышли в групповой этап турнира. Всегда сложно сделать последний шаг, хотя были важные победы в поединках с „Селтиком“ и „Динамо“ Загреб. К тому же, мы получили ценный опыт в Лиге чемпионов, где играли против „Ювентуса“, „Барселоны“ и „Динамо“. Думаю, что команда выросла за это время”, — признался Ребров.

Заметим, что в 2020 году “Ференцварош” выиграл титул чемпионов Венгрии и впервые за 25 лет вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
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