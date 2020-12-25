Чемпион мира Джошуа заявил при каких условиях встретится с Усиком

Обладатель чемпионских титулов WBA, IBF, WBO и IBO по боксу в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что может провести свой следующий поединок против украинца Александра Усика, передает со ссылкой на “Boxing Scene”.

Однако поединок с Усиком не входит в первоочередной план британца. Это произойдет в том случае, если не состоится поединок против другого британца — Тасона Фьюри.

“Надеюсь, что бой с Фьюри состоится. Мне все равно, где он пройдет — в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке. Обещаю, что сделаю Фьюри серьезное предложение. Если он настроен боксировать со мной, он его примет. Если же нет, то встречусь с Александром Усиком”, — сказал Джошуа.

Как сообщал ранее Джошуа был готов отдать чемпионский пояс Усику.

По материалам: УНН