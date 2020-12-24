Украинская биатлонистка возглавила рейтинг лучших снайперов Кубка мира

Украинская биатлонистка Дарья Блашка после четырех этапов Кубка мира по биатлону-2020/21 получила лучшие показатели в точности стрельбы среди всех биатлонисток, передает со ссылкой на “suspilne.media”.

Сейчас у Блашко — 92,1% точности попаданий. Украинка делит первое место по этому показателю с немкой Яниной Геттих — 129 точных выстрелов из 140.

Третье место делят между собой четыре биатлонистки: австрийка Дуня Здуч, канадка Эмма Ландер, итальянка Доротея Вирер и норвежка Каролин Кноттен — 91% меткости, 128 точных выстрелов.

Точность 90% — у Динары Алимбековой, Анны Эберг и Иоганны Скоттгейм. Замыкает топ-10 Марта Олсби Ройзеланд — 88% попаданий.

Примечательно, что в расчет брались только те биатлонистки, которые провели все гонки на четырех стартовых этапах Кубка мира.

По материалам: УНН