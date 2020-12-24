“Реал” продолжил победную серию в испанской Ла Лиге

Мадридский “Реал” на стадионе “Альфредо ди Стефано” уверенно победил “Гранаду (2:0) в поединке 15-го тура испанской Ла Лиги, передает

Мадридцы открыли счет на 57 минуте матча с соперником из верхней части турнирной таблицы. Каземиро уверенно и агрессивно пошел на мяч и головой замкнул воочию от Марко Асенсио.

Француз Карим Бензема стал автором второго гола уже на третьей компенсированной минуте — 2:0.

Отметим, “галактикос” выиграли 5-й подряд поединок в чемпионате и сравнялись с “Атлетико” — по 32 очка, но у “матрасников” две игры в запасе.

По материалам: УНН