Гол в компенсированное время помог “Милану” обыграть “Лацио” и вернуть лидерство в Серии А

В одной из центральных баталий 14 тура итальянской Серии А “Лацио” в гостях потерял ничью в игре с “Миланом”, передает

Два довольно быстрые пропущенные мячи поставили в затруднительное положение “бьянкочелести”. На 10-й забил головой Ребич, на 17-й минуте отличился с пенальти Чалханоглу. Однако до перерыва “Лацио” сократил отставание — на удар с 11-метровой отметки Иммобиле отреагировал Доннарумма, но мяч головой в сетку добавил Луис Альберто.

Гол после эффектной передачи Милинковича-Савича забил Иммобиле на 59 минуте. Однако в компенсированное время Тео Эрнандес оформил победное взятие — 3:2.

Стоит отметить, “Милан” набрал 34 очка и вернул лидерство в турнире — 34 очка против 33-х у “Интера”. “Лацио” (21) идет восьмым.

По материалам: УНН