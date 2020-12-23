Спорт

Футболист “Динамо” отметился голом в чемпионате Испании

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Футболист "Динамо" отметился голом в чемпионате Испании

Форвард “Тенерифе” Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому “Динамо”, забил в матче 19-го тура испанской Сегунды в матче против “Жироны”, сообщает

Форвард на 34 минуте установил окончательный счет в баталии — 2:0. Соль оказался на дальней штанге после попытки удара головой от партнера, и переправил игровой снаряд в цель.

В 15 встречах нынешней кампании, кроме трех забитых мячей, на счету Соля одна результативная передача.

Примечательно, что несмотря на эту победу, “Тенерифе” продолжает находится внизу турнирной таблицы (шестнадцатое место) без особых перспектив для борьбы за выход в Ла Лигу.

По материалам: УНН

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