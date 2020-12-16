Спорт

“Аталанту” Малиновского признали лучшим футбольным клубом Италии

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"Аталанту" Малиновского признали лучшим футбольным клубом Италии

Футбольный клуб “Аталанта” (Бергамо) признан лучшим клубом Италии по итогам 2020 года по версии “La Gazzetta dello Sport”, передает

“Аталанта” заняла третье место по итогам сезона-2019/2020. В Лиге чемпионов подопечные Джан Пьеро Гасперини дошли до стадии 1/4 финала, на которой выбыли с французского “Пари Сен-Жермен” (1:2).

В этом сезоне коллектив Джан Пьеро Гасперини вышел в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.

Отметим, что украинец Руслан Малиновский в прошлом сезоне провел за бергамцив 44 поединка при 9 голах, при 7 ассистов и 6 желтых карточек.

Напомним, что прошло жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. Клуб украица Малиновского сыграет против “Реала”.

По материалам: УНН

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