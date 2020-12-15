Одна украинка попала в зачетную зону гонки преследования Кубка мира по биатлону

В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования, передает

За медали от Украины боролись Дарья Блашка, Юлия Джима и Екатерина Бех, однако только Блашке удалось попасть в топ-20. В ее пассиве один промах и почти две минуты отставания от триумфаторки норвежки Ройселанд.

Зато Джима с 5 промахами финишировала только 43-ей, а Бех — 52-я.

Стоит отметить, что серебряную медаль завоевала белоруска Алымбекова +13,9 сек, а третьей стала француженка Симон +17,8 с.

Кроме того, добавим, в общем зачете борьба за лидерство и не думает ослабевать. В топ-тройке Динара Алымбекова, но белоруска пока держится уверенно, навязывая борьбу Маре Олсби Ройселанд и Ханне Эберг. Сейчас первую и третью спортсменку разделяют всего 12 очков. Лучшая из украинок Блашка занимает 20-ю строчку.

По материалам: УНН