Спорт

Одна украинка попала в зачетную зону гонки преследования Кубка мира по биатлону

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Одна украинка попала в зачетную зону гонки преследования Кубка мира по биатлону

В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования, передает

За медали от Украины боролись Дарья Блашка, Юлия Джима и Екатерина Бех, однако только Блашке удалось попасть в топ-20. В ее пассиве один промах и почти две минуты отставания от триумфаторки норвежки Ройселанд.

Зато Джима с 5 промахами финишировала только 43-ей, а Бех — 52-я.

Стоит отметить, что серебряную медаль завоевала белоруска Алымбекова +13,9 сек, а третьей стала француженка Симон +17,8 с.

Кроме того, добавим, в общем зачете борьба за лидерство и не думает ослабевать. В топ-тройке Динара Алымбекова, но белоруска пока держится уверенно, навязывая борьбу Маре Олсби Ройселанд и Ханне Эберг. Сейчас первую и третью спортсменку разделяют всего 12 очков. Лучшая из украинок Блашка занимает 20-ю строчку.

По материалам: УНН

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