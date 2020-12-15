Лидеры АПЛ потеряли очки в матчах 12 тура соревнований

Лондонский “Тоттенхэм” и “Ливерпуль” не сумели завоевать по три очка в поединках 12-го тура Английской Премьер-лиги, сообщает со ссылкой на сайты команд.

Действующий чемпион Англии “Ливерпуль” сумел спастись от поражения в игре с “Фулхэмом” на 79 минуте. Именно тогда отличился штатный бомбардир клуба Мохамед Салах. За “ткачей” забивал Рид.

“Тоттенхэм” в гостях не удержал преимущество над середняком таблицы “Кристал Пэлас” — 1:1. У “шпор” забивал Кейн, у соперника — Шлюпп (81).

Добавим, “Ливерпуль” и “Тоттенхэм” сохраняют лидерство в чемпионате — по 25 очков, на два балла отстает “Саутгемптон”.

По материалам: УНН