Спорт

Лидеры АПЛ потеряли очки в матчах 12 тура соревнований

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Лидеры АПЛ потеряли очки в матчах 12 тура соревнований

Лондонский “Тоттенхэм” и “Ливерпуль” не сумели завоевать по три очка в поединках 12-го тура Английской Премьер-лиги, сообщает со ссылкой на сайты команд.

Действующий чемпион Англии “Ливерпуль” сумел спастись от поражения в игре с “Фулхэмом” на 79 минуте. Именно тогда отличился штатный бомбардир клуба Мохамед Салах. За “ткачей” забивал Рид.

“Тоттенхэм” в гостях не удержал преимущество над середняком таблицы “Кристал Пэлас” — 1:1. У “шпор” забивал Кейн, у соперника — Шлюпп (81).

Добавим, “Ливерпуль” и “Тоттенхэм” сохраняют лидерство в чемпионате — по 25 очков, на два балла отстает “Саутгемптон”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человек

46 минут ago

День работников суда: душевные поздравления в стихах и открытках

1 час ago

Огромное количество заявок на компенсацию 8 тысяч положило серверы Минцифры

1 час ago

Новые министры: Гетманцев говорит, что Шмыгаль еще не определился с кадрами

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button