Джошуа о защите титулов чемпиона: хочу драться с тем, кто владеет титулом

Чемпион WBA, WBO и IBF Джошуа (24-1, 22 КО) поделился впечатлениями после победы над болгарским противником Курбатом Пулевым (28-2, 14 КО), передает со ссылкой на “DAZN”.

Британец заявил, что желает стать абсолютным чемпионом мира, и для этого ему нужно провести бой за титул WBC.

“Спасибо той тысячи человек, которые пришли меня поддержать. Я вас люблю. Бокс — это меньше разговоров и больше действий, и я надеюсь, что все остались довольны сегодня. Любой, у кого есть пояс, я хочу драться с ним. Если это Фьюри — пусть будет Фьюри”, — подчеркнул боец.

Отметим, что в супертяжелом весе, кроме Джошуа, только у Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) есть полноценный чемпионский титул — пояс WBC.

Добавим, что претендент на чемпионские три пояса Пулев за бой трижды побывал в нокдауне, и в девятом раунде рефери присудил Джошуа победу нокаутом.

По материалам: УНН