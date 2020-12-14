Украинские гимнасты завоевали ряд наград в заключительный день ЧЕ

По итогам последнего дня чемпионата Европы по спортивной гимнастике Украины в турецком Мерсине украинские спортсмены завоевали 11 наград, информирует со ссылкой на НОК Украины.

“Золото” в опорном прыжке и “бронзу” на кольцах получил Игорь Радивилов. Серебряным призером в упражнениях на брусьях стал Петр Пахнюк.

Еще восемь медалей на счету юниоров. Трижды поднимался на высшую ступень пьедестала (на коне, кольцах и брусьях) и однажды на вторую (прыжок) Илья Ковтун. Две награды получил (“серебро” на кольцах и “бронза” на перекладине) Владимир Костюк. “Серебро” везут домой Иван Севрук (вольные упражнения) и Никита Мельников (брусья).

Заметим, Радивилов стал трехкратным чемпионом Европы. В 2013 году он получил “золото” на европейском первенстве в упражнениях на кольцах, а на нынешнем первенстве в Мерсине также стал первым в составе сборной Украины в командных соревнованиях.

По материалам: УНН