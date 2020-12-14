“Шахтер” и “Динамо” узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилась жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА: “Динамо” сыграет с “Брюгге”, а “Шахтер” померяется силами с “Маккаби”, передает

Так, киевское “Динамо”, которое было несеянным перед жребием, будет соревноваться на этом этапе с бельгийским “Брюгге”, а в соперники “Шахтеру” попал израильский “Маккаби” из Тель-Авива.

Вашему вниманию жребий остальных пар 1/16 финала:

▪️ “Вольфсберг” – “Тоттенхэм”; ▪️ “Реал Сосьедад” – “Манчестер Юнайтед”; ▪️ “Бенфика” – “Арсенал”; ▪️ “Црвена Звезда” – “Милан”; ▪️ “Антверпен” – “Рейнджерс”; ▪️ “Славия” – “Лестер”; ▪️ “Брага” – “Рома”; ▪️ “Зальцбург” – “Вильярреал”; ▪️ “Краснодар” – “Динамо” Загреб; ▪️ “Янг Бойз” – “Байер”; ▪️ “Мольде” – “Хоффенхайм”; ▪️ “Гранада” – “Наполи”; ▪️ “Лилль” – “Аякс”; ▪️ “Олимпиакос” – “ПСВ”.

Заметим, что “Шахтер” первый поединок раунда сыграет дома, а “Динамо” – в гостях. Матчи должны пройти 18 и 25 февраля.

Напомним, что украинский защитник вошел в символическую сборную тура Лиги Европы.

По материалам: УНН