Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ: клуб украинца Малиновского сыграет против “Реала”

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, итальянская “Аталанта” нашего Руслана Малиновского сыграет против мадридского “Реала”, сообщает

Среди центральных пар, которые были образованы благодаря жребию, стоит отметить противостояние “Барселоны” с “ПСЖ” и “Атлетико” с лондонским “Челси”.

Также Руслан Малиновский в составе “Аталанты” сразится с “Реалом”, который ранее во время матчей в группе дважды проиграл донецкому “Шахтеру” (2:3, 0:2). А вот “Манчестер Сити” Александра Зинченко будет противостоять обидчику “Шахтера” – “Боруссии” Менхенгладбах.

Остальные пары:

▪️ “Лацио” – “Бавария”; ▪️ “Лейпциг” – “Ливерпуль”; ▪️ “Порту” – “Ювентус”; ▪️ “Севилья” – “Боруссия” Дортмунд.

Указано, что сеяные команды проведут ответные матчи дома.

Примечательно, что первые матчи 1/8 финала запланированы на 16/17 и 23/24 февраля, ответные – на 9/10 и 16/17 марта.

Как сообщалось ранее в “Шахтер” и “Динамо” узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы.

По материалам: УНН