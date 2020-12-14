Дубль Роналду привел “Ювентус” к очередной победе в матче Серии А

В матче 11-го тура итальянской Серии А туринский “Ювентус” обыграл “Дженоа” на стадионе “Луиджи Феррарис” в Генуе, передает со ссылкой на сайт турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей два мяча с пенальти забил Криштиану Роналду, а еще однажды отмечался Дибала.

“Что может быть лучше, чем оформить дубль в 100-м матче за „Ювентус“? Я очень горд тем, что достиг этого показателя в „Юве“. Но знаете, я уже думаю о том, как забью 100 мячей за „Юве“!”, — написал Роналду в своем Twitter.

Добавим, “Ювентус” набрал 23 очка и поднялся на четвертое место в таблице Серии А. “Дженоа” (6) располагается на 19-м месте.

По материалам: УНН