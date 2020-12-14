Дебютант УХЛ нанес поражение действующему чемпиону Украины

ХК “Краматорск” дома обыграл “Кременчуг” в 17-м туре чемпионата Украины по хоккею с шайбой. Об этом сообщает ФХУ, передает

Победную и единственную шайбу в матче забросили подопечные Павла Микульчика еще в первом периоде. Так, на 10-й минуте противостояния Николай Столяренко отдал пас на Артема Сурсова, который и прошил ворота Вячеслава Новицкого и реализовал большинство.

Обе команды имели шансы, чтобы изменить цифры на табло, но воплотить голевые эпизоды в реальность так и не удалось. Поэтому игра завершилась победой с минимальным преимуществом “Краматорска” — 1:0.

Голкипер хозяев Денис Караваев, к слову, впервые в сезоне оформил шатаут. Более того, “Краматорск” впервые провел “сухой” матч. Также эта победа приблизила “Краматорск” в “Днепр” в борьбе за четвертую строчку турнирной таблицы — теперь у обоих клубов по 19 очков. Причем у коллектива Микульчика есть еще две игры в запасе.

Примечательно, что “горожане”, в свою очередь, потерпели третье поражение подряд. После игры с “Краматорском” команда Александра Савицкого идет третьей, имея в активе 21 очко.

Добавим, в параллельной игре “Донбасс” нанес фиаско “Соколу” — 4:0.

По материалам: УНН