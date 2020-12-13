Спорт

Украинский футболист испанского клуба заразился коронавирусом

Photo of Admin Admin Send an email 56 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Украинский футболист испанского клуба заразился коронавирусом

Нападающий испанского “Альбасете” Роман Зозуля сдал положительный тест на коронавирус, передает со ссылкой на сайт клуб из Испании.

Зозуля после положительного теста находится дома на самоизоляции. Отмечается, что футболист чувствует себя хорошо. “Альбасете” строго придерживается протокола, установленного органами здравоохранения и Ла Лигой, так что все игроки, технические специалисты и сотрудники прошли тесты на антигены с негативными результатами.

Примечательно, что в нынешнем сезоне экс-форвард сборной Украины сыграл во втором дивизионе чемпионата Испании 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Добавим также, Зозуля имеет орден “За заслуги” за личный вклад в развитие и популяризацию спорта в Украине.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 56 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Главный новогодний символ Украины “снял” шляпу (фото)

1 час ago

ЕС отменил бюджетную блокаду Польши и Венгрии

1 час ago

Над турецким городом Бурса образовались облачные «гнезда»

2 часа ago

Украина готова подписать Соглашение об «открытом небе» на Совете ассоциации с ЕС – Стефанишина

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button