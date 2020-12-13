Украинский футболист испанского клуба заразился коронавирусом

Нападающий испанского “Альбасете” Роман Зозуля сдал положительный тест на коронавирус, передает со ссылкой на сайт клуб из Испании.

Зозуля после положительного теста находится дома на самоизоляции. Отмечается, что футболист чувствует себя хорошо. “Альбасете” строго придерживается протокола, установленного органами здравоохранения и Ла Лигой, так что все игроки, технические специалисты и сотрудники прошли тесты на антигены с негативными результатами.

Примечательно, что в нынешнем сезоне экс-форвард сборной Украины сыграл во втором дивизионе чемпионата Испании 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Добавим также, Зозуля имеет орден “За заслуги” за личный вклад в развитие и популяризацию спорта в Украине.

По материалам: УНН