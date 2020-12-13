Украинец стал самым результативным баскетболистом “Детройта” в предсезонной игре НБА

В первом предсезонном поединке НБА “Детройт Пистонс” украинца Святослава Михайлюка на своем паркете при пустых трибунах принимал “Нью-Йорк Никс”, передает

Уроженец Черкасс вышел на паркет в середине первой четверти при счете 9:11 и благодаря перехвату и в этой же атаке точный трехочковый, сумел вывести “поршней” вперед (15:11). После тайм-аута Михайлюк забросил еще одну дальнюю попытку, но дальше его клуб уступал 23:29.

Второе появление на паркете украинца состоялось в середине третьей четверти, и первый же его бросок из-за дуги попал в цель.

В заключительном промежутке он также добавил в свой актив еще 5 очков и его общий задел составил 14 очков за 16 минут при 3 передачах и 2 подборах. Также он получил звание лучшего бомбардира в составе “Пистонс”.

Примечательно, что “Детройт” уступил 84:90.

Добавим, в следующем матче “Детройт” сыграет 14 декабря снова против “Нью-Йорка”.

По материалам: УНН