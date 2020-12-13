Спорт

“Реал” нанес первое поражение “Атлетико” в сезоне испанской Ла Лиги

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"Реал" нанес первое поражение "Атлетико" в сезоне испанской Ла Лиги

Мадридский “Реал” принимал “Атлетико” в 12-м туре испанской Примеры. Противостояние прошло на арене “Альфредо Ди Стефано” и закончилось победой хозяев со счетом 2:0, передает

На старте встречи Карим Бензема мощным ударом проверил стойку ворот “матрасников”, а на 15 минуте произошло первое взятие ворот. Каземиро выпрыгнул выше всех и головой отправил игровой снаряд в сетку с подачи Тони Крооса. В середине следующей половины Дани Карвахаль решился на выстрел с дальней дистанции. Мяч попал в штангу и от нее в спину голкиперу Яну Облаку. Далее игровой снаряд срикошетил и попал в сетку.

Отметим, в активе “Реала” стало 23 пункта в 12 баталиях, что позволило “галактикос” выйти на третью ступень. “Атлетико” потерпел первое фиаско в сезоне Примеры, но удерживает лидерство — 26.

Как сообщал “Шахтер” дважды обыграл “Реал” в нынешней ЛЧ.

По материалам: УНН

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