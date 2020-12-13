Спорт

“Бавария” во второй раз подряд потеряла очки в немецкой Бундеслиге

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"Бавария" во второй раз подряд потеряла очки в немецкой Бундеслиге

В центральном матче тура “Бавария” и “Унион” сыграли вничью 1:1 на стадионе “Альтэн Фьорстерай”, передает со ссылкой на сайт клуба.

На стадионе “Альтэн Фьорстерай” мюнхенцы пропустили в самом начале встречи — на 4-й минуте счет открыл Прьоммель.

Мюнхенцы смогли сравнять счет на 67-й минуте благодаря Роберту Левандовски. В оставшееся время мюнхенцы бросили вперед все силы, но забить победный мяч так и не смогли — 1:1.

Несмотря на ничью, которая стала второй подряд в чемпионате, “Бавария” (24) сохранила лидерство в турнирной таблице, однако в воскресенье “Байер” в случае победы выйдет на первое место.

Отметим, что Левандовски забил 175 мяч в 200 матче в рамках Бундеслиги в составе “Баварии”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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