Украина осталась без медали на эстафете Кубка мира по биатлону

В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета в которой выступила и женская украинская команда, передает

Украина в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Валентины Семеренко и Елены Пидгрнушнои заняла седьмую строчку с 10-ю дополнительными патронами.

“Если честно, конечно, хотелось более высокую позицию, чем седьмое место. Я разочарована, что не смогла устоять на финише. Хорошо, что у меня был день отдыха, поскольку я тяжело переношу акклиматизацию на такой высоте, вчера был бы плохой результат.

Сегодня мне удалось быть более или менее в оптимальном состоянии и бороться с сильнейшими. К сожалению, немного не хватило. Жаль “, – слова Пидгрушной приводит Федерация биатлона Украины.

Добавим, золотые награды завоевала команда Норвегии, “серебро” в активе Франции, а “бронза” за сборной Швеции.

По материалам: УНН