Спорт

“Динамо” не смогло обыграть “Колос” и потеряло очки

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"Динамо" не смогло обыграть "Колос" и потеряло очки

Киевское “Динамо” потеряло зачетные баллы в домашней игре 13 тура УПЛ с “Колосом” с Коваливки, передает

В начале второй половины Виталий Миколенко нарушил правила в собственной штрафной и “Колос” благодаря Евгению Селезневу вышел вперед. За игру прямой ногой Шепелев оставил “бело-синих” в меньшинстве. Однако на 70 минуте Максименко также получил красную карточку и составы выровнялись.

В игре 10 на 10 Виктор Цыганков забил дважды (74 минута с пенальти, и 84 мин). У гостей на 87 минуте забил гол Антюх и принес “Колосу” ничью 2:2.

Отметим, “Динамо” с 30 очками остается лидером турнира. “Колос” набрал 18 баллов – 5-й.

По материалам: УНН

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