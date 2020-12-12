“Динамо” и “Шахтер” узнали потенциальных соперников в Лиге Европы

После завершения групповых этапов Лиги Европы и Лиги чемпионов стали известны корзины посева с участниками плей-офф Лиги Европы, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

В жеребьевке примут участие 12 победителей групп Лиги Европы УЕФА, 12 команд, занявших вторые места, и восемь клубов, которые финишировали третьими в группах Лиги чемпионов УЕФА (сеяные — 12 победителей групп и четыре команды с наивысшим рейтингом, которые вылетели из Лиги чемпионов).

Донецкий “Шахтер” на правах сеяной команды может сыграть против: австрийского “Зальцбурга” или “Вольфсберга”, греческого “Олимпиакоса”, швейцарского “Янг Бойз”, норвежского “Мольде”, чешской “Славии”, португальской “Бенфики” или “Браги”, испанской “Гранады” или “Сосьедад”, французского “Лилля”, израильского “Маккаби Тель-Авив”, бельгийского “Антверпена” и сербской “Црвены Звезды”.

Киевляне оказались несеянными и могут встретиться с: “Манчестер Юнайтед”, “Арсеналом”, “Лестером” или “Тоттенхэмом”, бельгийским “Брюгге”, голландским “Аяксом” или “ПСВ”, итальянской “Ромой”, “Наполи” или “Миланом” , немецким “Байером” или “Хоффенхаймом”, шотландским “Рейнджерс”, испанским “Вильярреалом” и хорватским “Динамо”.

Примечательно, что жеребьевка состоится в штаб-квартире УЕФА 14 декабря. Кроме того, заметим, что сеяные команды будут играть матчи дома.

По материалам: УНН