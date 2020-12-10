Украина сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных, передает

Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА занимает двадцать четвёртое место.

По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила свои позиции и имеет в активе 1521 балл.

Среди представителей УЕФА “сине-желтые” идут шестнадцатыми.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие ступени: Нидерланды – 14, Австрия – 23, Северная Македония – 65. Соперники подопечных Андрея Шевченко в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились следующим образом: Франция – вторая, Финляндия – 54-я, Босния и Герцеговина – 55-я, Казахстан – 122-ой.

Лучшей сборной по версии ФИФА остается Бельгия, замыкает тройку Бразилия.

Как писал УАФ подала заявку в Лозанну из-за решения о техпоражении украинской сборной.

Интересы Украины в CAS будут представлять украинские, испанские и швейцарские юристы.

По словам генерального секретаря футбольной ассоциации Юрия Записоцкого, Украина после изучения мотивировочной части решения дисциплинарного комитета УЕФА “настроена оптимистично”.

По материалам: УНН