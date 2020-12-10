Суд в Лозанне должен продемонстрировать, важны ли еще спортивные принципы для мирового футбола – Маркевич

Мирон Маркевич

Суд в Лозанне – не об одном конкретном матче, а о верховенстве спортивного принципа в мировом футболе. Об этом в комментарии отметил тренер Мирон Маркевич, комментируя намерения УАФ обжаловать присуждение Украине техпоражения.

“…это уже вопрос верховенства спортивного принципа в мировом футболе. Я лично очень жду справедливого решения, как и вся футбольная украинская да и не только футбольная общественность. Результат футбольного матча должен решаться на поле – пусть назначат дату и сильйший победит”, – сказал он.

Функционер считает, что ситуация, когда команда не имеет ни одной победы и остается в элитном дивизионе только из-за решения футбольных чиновников – неприемлема.

“Это неприемлемо абсолютно, шанс должны иметь все. И не футбольные чиновники должны решать, а борьба на поле. Так, ход и результат расследования дела покажут наличие спортивной идеологии. Желаю украинцам успеха и справедливого решения, на которое они и наши футболисты заслуживают”, – добавил Маркевич.

Напомним, после решения о техпоражении для Украины, швейцарские болельщики раскритиковали и дисциплинарный комитет УЕФА, и свою сборную, и врача кантона Люцерн.

В УАФ заявили о намерении обжаловать это решение в Лозанне и настроены оптимистично.

По материалам: УНН