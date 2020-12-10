Спорт

Повторение финала прошлого сезона: “Донбасс” в третий раз нанес поражение “Кременчугу”

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

Повторение финала прошлого сезона: "Донбасс" в третий раз нанес поражение "Кременчугу"

В Дружковке состоялся второй поединок 16-го тура УХЛ, в котором “Донбасс” принимал “Кременчуг”, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Финальная сирена зафиксировала итоговый счет — 5:0 в пользу “Донбасса”. Шайбы забрасывали Милехин, Туркин, Сигарев, Тунхузин и Монс.

Примечательно, что в двух предыдущих встречах этого сезона “Донбасс” также побеждал действующих чемпионов страны.

Добавим, в другом противостоянии “Краматорск” обыграл киевский “Сокол” — 5:4.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспорта

46 минут ago

Франция начинает создание “универсальных солдат”

1 час ago

Еще 8 финучреждений решили уйти с небанковского финансового рынка

1 час ago

Материалы, созданные людьми, превысили количество всего живого на планете

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button