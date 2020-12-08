Спорт

Украине выпала уникальная и не слабая группа – Протасов о жеребьевке ЧМ-2022

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Украине выпала уникальная и не слабая группа - Протасов о жеребьевке ЧМ-2022

Олег Протасов

. Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов прокомментировал жеребьевку отбора ЧМ-2022, по итогам которой сборная Украины попала в одну группу с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Об этом сообщает “Главпост” сайт УАФ, передает .

“Не могу сказать, что нам выпала слишком сильная группа, но и слабой ее не назову.

Интересная, оригинальная группа. В ней есть чемпион мира – сборная Франции, а также другие команды, во встречах с которыми нам надо показать тот футбол, к которому мы стремимся. Я верю в нашу сборную, верю, что мы сможем выполнить задачу и завоевать путевку на чемпионат мира”, – сказал он.

Как писал после техпоражения в матче “Украина – Швейцария”, в УАФ заявили, что будут использовать все шансы побороться за нашу национальную команду.

По материалам: УНН

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