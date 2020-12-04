Олимпиада-2020: расходы на перенос Игр в Токио на 2021 составят почти 3 млрд долларов

Власти японской столицы, организационный комитет “Токио-2020” и правительство Японии согласовали сумму расходов в размере 294 млрд иен (около 2,8 млрд долларов), которая потребуется на осуществление переноса летней Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo, передает .

Отмечается, что 96 млрд иен (около 923 млн долларов) из этой суммы будут направлены на меры по предотвращению заражений новым коронавирусом на соревнованиях. Большую часть расходов, 120 млрд иен (около 1,1 млрд долларов), возьмут на себя власти японской столицы. Оставшуюся сумму оплатят оргкомитет “Токио-2020” (103 млрд иен (около 990 млн долларов)) и правительство Японии (71 млрд иен (около 682 млн долларов)).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр “Токио-2020” сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. В октябре премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озвучил твердое намерение провести Олимпийские игры летом 2021 года в Токио.

По материалам: УНН