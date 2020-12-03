В НБА впервые за полгода зафиксировали инфицированных коронавирусом игроков

Два баскетболиста “Голден Стэйт Уорриорз” сдали положительные тесты на коронавирус, передает со ссылкой на “ESPN”.

Имена зараженных не разглашают. Известно, что они сдали положительные тесты по возвращении в Сан-Франциско.

По этой причине все тренировки были перенесены и последующее тренировочное занятие будет проведено 7 декабря.

Примечательно, что это первые зарегистрированные случаи с коронавирусом среди игроков НБА с момента рестарта сезона НБА в июле.

Напомним, что сезон НБА стартует 22 декабря.

По материалам: УНН