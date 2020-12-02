Сборная Украины по женскому футболу обыграла чорногорок и вышла в плей-офф отбора Евро-2022

В заключительном поединке группового раунда квалификации Евро-2022 женская сборная Украины на своем поле одержала победу над командой Черногории. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт УАФ.

На 5-й минуте Басанская реализовала пенальти, заработанный Панцулаей, однако вскоре Джокович после передачи с правого фланга сравняла счет уже на следующей минуте игрового времени.

Решающим взятием ворот стал удар Куниной с прострела с левого фланга от Овдийчук — 2:1.

Учитывая поражение ирландок в параллельной игре, “желто-голубая” команда поднялась на второе место в группе и продолжит борьбу в плей-офф отбора Евро-2022, матчи которого запланировано на апрель 2021 года — 15 очков против 13-ти у чорногорок.

Добавим, что в общей сложности шесть команд в стыковых поединках разыграют заключительные три путевки на чемпионат Европы.

По материалам: УНН