Футболист “Николаева” оформил самый быстрый хет-трик в истории Первой лиги

В матче 16-го тура Первой лиги Украины нападающий “Николаева” Владислав Войцеховский оформил самый быстрый хет-трик в истории чемпионата, передает со ссылкой на сайт “Sportarena”.

27-летний форвард вышел на замену, после чего забил в ворота херсонского “Кристалла” на 86-й, 87-й и 90-й минутах матча. Встреча завершилась победой “Николаева” со счетом 6:0.

Предыдущий рекорд принадлежал Александру Микуляк во время его выступлений за “Кристалл” с Черткове. В ворота “Металлиста” он забивал на 67-й, 70-й и 72-й минутах.

Добавим, в текущем сезоне Войцеховский провел 3 матча во всех турнирах, забив 3 гола. До перехода в “Николаев” Владислав выступал за “Нефтяник” и “Днепр-1”.

По материалам: УНН