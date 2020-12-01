МОК: Томас Бах остается единственным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета
Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах является единственным кандидатом на пост президента организации на предстоящих выборах. Об этом сообщает пресс-служба МОК, передает .
Срок подачи заявок завершился 30 ноября.
Полномочия президента после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В случае переизбрания срок полномочий Баха составит четыре года.
Баху 66 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. Немец становился олимпийским чемпионом в фехтовании (1976). В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК.
Напомним, в июле этого года МОК провел 136-ю сессию на которой президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение избираться на новый срок. Также потом сессия перешла ко второй важной теме обсуждения — подготовке к Олимпийским играм в Токио. Главная новость, прозвучавшая во время сессии, заключается в том, что корректировки или сокращения соревновательной программы не будет — все спортивные объекты сохранят вплоть до Игр.
По материалам: УНН