Шевченко о техпоражении Украины: Футбольный матч должен разрешаться на поле

Андрей Шевченко

. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА по делу отмененного матча “Украина-Швейцария”. По его словам, подобные матчи должны разрешаться на футбольном поле. Об этом Шевченко заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, передает .

“Я не собираюсь обсуждать принятое решение, было оно правильным или нет. Есть органы которые должны заниматься этим. Но я, прежде всего как бывший игрок, как тренер национальной команды, как футбольный человек считаю, что такие матчи должны разрешаться на футбольном поле”, – заявил он.

Шевченко добавил, что Сборная Украины была готова к поединку.

“Сборная приехала тем составом, который мы могли предоставить на данный момент. У нас были негативные тесты у большинства игроков, и достаточно для того, чтобы провести этот матч и сыграть его”, – подчеркнул он.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций “Швейцария-Украина” был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Наоборот – поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.

По возвращении в Киев, сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

25 ноября Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч “Швейцария – Украина” не состоялся по вине сборной Украины и зачислил ей техническое поражение со счетом 0:3.

По материалам: УНН