Оппозиция Аргентины считает, что президент нарушил конституцию для прощания с Марадоной

Диего Марадона и Альберто Фернандес

Представители аргентинской оппозиции заявляют, что президент республики Альберто Фернандес нарушил конституцию, организовав масштабную церемонию прощания с футболистом Диего Марадоной вразрез с эпидемиологическими требованиями во время пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщает газета La Nacion, передает .

Иск в федеральный суд подали члены либеральной коалиции “Объединенные республиканцы” Ямиле Санторо и Антонио Фратамико. Они обвинили Фернандеса в том, что он создал ситуацию, которая провоцирует нарушение санитарных правил социального дистанцирования.

“Глава государства затронул один из основополагающих принципов, установленных нашей конституции, — принцип равенства, — приводит издание выдержки из иска. — Очевидно, что применяются двойные стандарты в отношении организации похорон. Все зависит от того, знаменит умерший или нет. Если нет, применяются стандартные правила профилактики COVID-19, если знаменит, то не применяются, и это позволяет собираться миллионам людей на Пласа-де-Майо (центральная площадь Буэнос-Айреса — ред.), прилегающих улицах и в Доме правительства”.

Напомним, в Аргентине открыли дело о халатности при лечении Марадоны.

Как сообщал ранее стало известно, что тело Диего Марадоны было вывезено из президентской резиденции в Буэнос-Айресе до официального завершения открытой церемонии прощания с бывшим футболистом и тренером сборной Аргентины, из-за чего начались на церемонии беспорядки. Его похоронили вблизи Буэнос-Айреса.

Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет от остановки сердца.

По материалам: УНН