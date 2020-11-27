Спорт

“Реал” обыграл “Интер” в матче соперников “Шахтера” по Лиге чемпионов

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"Реал" обыграл "Интер" в матче соперников "Шахтера" по Лиге чемпионов

Миланский “Интер” уступил мадридскому “Реалу” на своем поле в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, передает .

Быстрый гол помог “Реалу” закрепить лидирующую позицию в игре. Начо заработал на себе пенальти, который выполнил Эден Азар (7 минута). Через 5 минут Азар попал в штангу, а ключевой момент произошел на 33 минуте, когда Артуро Видаль упал в чужой площадке и впоследствии начал разговаривать с рефери, за что получил две желтые карточки и оставил миланцев в меньшинстве.

В большинстве “Реал” еще раз отличился — Хакими оформил автогол (59 мин), и как следствие 2:0 в пользу мадридцев.

Добавим, “Реал” набрал 7 очков и вышел на вторую строчку группы В. “Интер” последний (2) и уступает “Шахтеру” 2-мя баллами.

По материалам: УНН

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