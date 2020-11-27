Китайские города Чэнду и Чунцин планирует подать заявку на проведение Олимпиады-2032

Китайские города Чэнду и Чунцин планируют подать совместную заявку для организации летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает местная государственная газета China Daily со ссылкой на официальный документ, пишет .

“В рамках национальной стратегии развития экономического круга Чэнду-Чунцин два города будут участвовать в Олимпиаде вместе, чтобы попытаться провести Игры с сильными городскими и культурными особенностями двух городов, а также усилить международное влияние двух городов”, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства провинции ранее на этой неделе.

Документ является письменным ответом Сычуаньского спортивного бюро на предложение местного политического советника, который призвал спортивные власти региона активизировать усилия по развитию спорта.

Согласно международным конвенциям, Международный олимпийский комитет, как ожидается, начнет тендер в 2025 году для Олимпиады 2032 года — за семь лет до каждых Игр.

Если оба города продолжат развивать совместную заявку, то они присоединятся к потенциальным участникам, таким как Брисбен в Австралии, Джакарта в Индонезии и Доха в Катаре, чтобы побороться за право проведения крупнейшего события в мире.

Впервые летнюю Олимпиаду Китай принимал в 2008 году. Тогда хозяином соревнований стал Пекин, который также примет зимние Игры 2022 года.

Согласно документу, Олимпийские игры должны поспособствовать социальному и экономическому развитию в регионе.

Ближайшая летняя Олимпиада состоится в 2021 году в Токио, проведение Игр намечено на срок с 23 июля по 8 августа. В 2024 году Игры примет Париж, в 2028 году — Лос-Анджелес.

По материалам: УНН