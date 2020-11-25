Спорт

Определились первые два участника плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

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Определились первые два участника плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

По итогам матчей группового раунда Лиги чемпионов УЕФА определились первые участники 1/8 финала турнира, передает со ссылкой на УЕФА.

Испанская “Севилья” в гостях обыграла российский “Краснодар” 2:1. Голы у победителей в активе Ракитича и Мунира.

“До перерыва мы действовали хорошо. Забили быстрый гол, у нас были еще подходы. Однако во втором тайме хозяева перестроились, и нам стало труднее. Мы перестроились и постепенно перехватили инициативу ближе к концу встречи. Ребята показали характер. Победа на последних минутах говорит о нашей непоколебимой силе воли”, – сказал коуч андалузцев Лопетеги.

В другой игре квартета Е “Челси” в гостях одолел сопротивление французского “Ренна” – 2:1. За лондонцев забивали Хадсон-Одои и Оливье Жиру.

Добавим, “Челси” и “Севилья” набрали по 10 очков и гарантировали себе первые два места группы и выход в 1/8 финала. У других коллективов по 1 баллу.

По материалам: УНН

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