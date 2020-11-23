Дубль Ибрагимовича принес “Милану” победу над “Наполи”

В Неаполе на стадионе “Сан-Паоло” завершился матч 8-го тура Серии А в каком “Наполи” на своем поле уступил “Милану” со счетом 1:3, передает со ссылкой на сайт Серии А.

Героем поединка уже не в первый раз в сезоне в составе “Милана” стал 39-летний швед Златан Ибрагимович. В первом случае на 20-й минуте форвард сыграл на опережение и с довольно дальней дистанции забил головой.

Во второй половине швед замкнул коленом навес Ребич. Также за победителей забил Хьоуге. В составе неаполитанцев отметился Мертенс.

“Милан” набрал 20 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Миланцы опережают “Сассуоло” на два очка. “Наполи” (14) занимает шестое место.

Также отметим выигрыш “Ромы” над “Пармой” 3:0 и победу “Интера” в игре с “Торино” — 4:2.

По материалам: УНН